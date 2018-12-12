وزير الخارجية الأمريكي: لاوجود لأمريكيين بين قتلى وجرحى هجوم فرنسا

نفى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وجود أي ضحايا أمريكيين من بين قتلى اعتداء إرهابي وقع في ستراسبورغ الفرنسية.

وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز التلفزيونية يوم الأربعاء قال بومبيو إنه: "لا يوجد أمريكيون فيما يبدو بين القتلى والجرحى في هجوم على سوق عيد ميلاد في مدينة ستراسبورج في فرنسا".

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوم ستراسبورغ على تويتر بـ "الهجوم السيء للغاية في فرنسا" لكنه لم يورد مزيداً من التفاصيل.

للمزيد على يورونيوز:

وكانت السلطات الفرنسية قد أشارت إلى أنها تستجوب 5 أشخاص فيما يتعلق بهجوم ستراسبورغ، وأن البحث عن المشتبه به في الهجوم ما زال جارياً، ومن غير المؤكد ما إذا كان ما زال في فرنسا. كما رفعت البلاد من مستوى التهديد الأمني بعد مقتل ثلاثة مدنيين خلال الهجوم.