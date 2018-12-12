ماي: سأتصدى لسحب الثقة.. وأي زعيم جديد سيضطر لتمديد موعد البريكست

وأضافت ماي التي تواجه اقتراعا على سحب الثقة من زعامتها لحزب المحافظين يوم الأربعاء "لن يكون هناك زعيم جديد قبل الموعد القانوني في 21 يناير لذا فأي انتخابات على الزعامة تجازف بتسليم مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى أيدي نواب المعارضة في البرلمان".

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن أي زعيم جديد سيضطر لتمديد موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي لما بعد 29 مارس/ آذار.

وتابعت "لن يكون أمام أي زعيم جديد الوقت لإعادة التفاوض بشأن اتفاق الانسحاب وإقرار التشريع في البرلمان بحلول 29 مارس لذا فإحدى أولى الإجراءات التي سيتخذها ستكون تمديد أو إلغاء المادة 50 أي تأجيل أو حتى وقف الخروج من الاتحاد بينما يطالبنا الناس بالمضي قدما فيه".

كما كانت قد أكدت أنها ستتصدى لاقتراع على سحب الثقة من زعامتها لحزب المحافظين في وقت لاحق يوم الأربعاء.

وفي كلمة خارج مقرها في داونينج ستريت، قالت ماي إن التصويت سيجعل مستقبل بريطانيا في خطر وسيجازف بمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

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