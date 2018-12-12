شاهد: حفل راقص في قصر الكرملين بمشاركة 1000 من تلامذة المعاهد العسكرية الروسية

أقيم حفل راقص لضباط المعاهد العسكرية في قصر الكرملين وهو أحد أشهر معالم موسكو المعمارية والتاريخية ، وصُمّمت هذه الحفلة خصيصا للضباط الشباب بهدف زرع حب الوطن في قلوبهم كما يقول منظموها وقد تحولت ساحة العرض إلى لوحة فنية.

ويجسّد الحفل صورة للانضباط والبهاء والروعة، وتظهر البنات بفساتين بيضاء تتدحرج على حلبة الرقص. في المقابل يرتدي الشبان البزات العسكرية ، وينتشر المعلمون في المكان لتقديم التعليمات اللازمة، في محاولة لجعل الطلاب يحافظون على الوقت .

وتعد هذه المناسبة ، فرصة فنية لتجسيد ما يصفها المنظمون عظمة القيصرية الروسية، ويشارك أكثر من 1000 طالب روسي من جميع أنحاء روسيا ، ومن مختلف المدارس العامة ، والمدارس العسكرية في الحفل .

وقد وصف أحد المشاركين الحفل بأنه "شرف عظيم "

هذا وسافر الطلاب إلى موسكو من 42 منطقة مختلفة للمشاركة في الحفل ، بما في ذلك جمهورية ساخا التابعة للفدرالية الروسية والواقعة شمال القطب الشمالي وشبه جزيرة القرم التي وقعت تحت سيطرة موسكو في خضم الأزمة مع أوكرانيا.

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