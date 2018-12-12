مدعي عام باريس: المشتبه به في هجوم ستراسبورغ صاح "الله اكبر" أثناء الهجوم

قال مدعي عام مدينة باريس، ريمي إيتز، إن المشتبه في تنفيذ الهجوم الذي وقع في مدينة ستراسبورغ مساء أمس، الثلاثاء، كان يصيح "الله أكبر" أثناء الهجوم.

وقال إيتز للصحافيين يوم الأربعاء "نظراً للهدف وأسلوب الهجوم وسجله وشهادات من سمعوه يصيح "الله أكبر" تم استدعاء شرطة مكافحة الإرهاب".

وأشار المدعي العام إلى أن أربعة من المقربين من المشتبه به قد تمّ توقيفهم وهم قيد التحقيق الآن، فيما تتابع أجهزة الشرطة، مدعومة بمروحيات، عمليات البحث عن المهاجم.

وكانت الشرطة الفرنسية قد حددت هوية المشتبه به، وهو شريف شيخات (29 عاماً) المولود في ستراسبورغ، وكان اسمه مسجلاً على لوائح "الأمن القومي" لدى المديرية العامة للأمن الداخلي.

وتقول الشرطة إن شيخات كان موجوداً على لوئحها بسبب توجهاته الراديكالية.

وأعلن مدعي عام باريس أيضاً أن تحقيقاً فتح بتهمة "قتل مرتبط بمنظمة إرهابية" مضيفاً أن المشتبه به "استخدم، طوال العملية، سلاحاً نارياً وسلاحاً أبيض، ما أدى إلى إصابات خطيرة وإلى حالات موت".

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وبحسب مصادر تابعة للشرطة الفرنسية، قتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص في الهجوم فيما جرح 12، ستة منهم في حالة حرجة. وأشار إيتز إلى أن الأجهزة المختصة داهمت الأماكن التي كان شيخات يرتادها، وأوقفت أربعة أشخاصٍ مقربين منه.