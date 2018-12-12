البابا يقيل اسقفين من مستشاريه على خلفية فضائح جنسية

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قام البابا فرنسيس بإبعاد اثنين من مستشاريه في الدائرة المقربة منه، وهما الأسقف الأسترالي جورج بيل الذي يتم تتبعه قضائيا في استراليا بسبب ارتكاب اعتداءات جنسية بحق أطفال، أما الاسقف الثاني فهو فرنسيسكو ارازوريز التي يشتبه في أنه تكتم في الشيلي على سلوكات كاهن جاذ جنسيا.

وينتمي الاسقفان إلى مجلس رفيع مكون من تسعة أساقفة مستشارين من مختلف قارات العالم يلقبون ب"سي9"، وهم مكلفون بمساعدة البابا فرنسيس على اصلاح إدارة الكرسي الرسولي.