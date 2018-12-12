قام البابا فرنسيس بإبعاد اثنين من مستشاريه في الدائرة المقربة منه، وهما الأسقف الأسترالي جورج بيل الذي يتم تتبعه قضائيا في استراليا بسبب ارتكاب اعتداءات جنسية بحق أطفال، أما الاسقف الثاني فهو فرنسيسكو ارازوريز التي يشتبه في أنه تكتم في الشيلي على سلوكات كاهن جاذ جنسيا.
البابا يقيل اسقفين من مستشاريه على خلفية فضائح جنسية
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البابا يقيل اسقفين من مستشاريه على خلفية فضائح جنسية
وينتمي الاسقفان إلى مجلس رفيع مكون من تسعة أساقفة مستشارين من مختلف قارات العالم يلقبون ب"سي9"، وهم مكلفون بمساعدة البابا فرنسيس على اصلاح إدارة الكرسي الرسولي.
وقد كتب البابا على الاسقفين المغادرين لهذه الهيئة مثنيا على عملهما المنجز على مدى السنوات الخمس الماضية.
وياتي هذا الإعلان قبل شهرين ونصف تقريبا من تنظيم قمة موضوعها "حماية القصر" ينضمها البابا مع رؤساء المؤتمرات الكنسية في العالم أجمع، وخبراء وكذلك ضحايا الانتهاكات الجنسية التي ارتكبتها الكنيسة الكاثوليكية، في أوروبا والولايات المتحدة والشيلي وأستراليا.
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