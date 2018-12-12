قطر تستضيف كأس السوبر الإفريقية بين الترجي التونسي والرجاء البيضاوي

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إقامة مباراة كأس السوبر بين بطلي دوري الأبطال وكأس الاتحاد خارج حدود القارة السمراء لأول مرة منذ انطلاق المسابقة عام 1993.

وأعلن الكاف يوم الأربعاء عن استضافة العاصمة القطرية الدوحة لمباراة كأس السوبر المقبلة بين الترجي التونسي والرجاء البيضاوي المغربي دون الكشف عن موعد اللقاء المرتقب.

وجرت العادة في السنوات الأخيرة أن تقام مباراة كأس السوبر على أرض بطل بدوري الأبطال وهو الترجي التونسي الفائز بالبطولة الماضية.

وكان الترجي قد أعلن سابقاً عن تمسكه باستضافة المباراة في العاصمة التونسية.