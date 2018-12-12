مساع سعودية لتشكيل تكتل عربي-إفريقي يسيطر على البحر الأحمر

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تسعى السعودية لتشكيل تحالف مع ست دول تطل على البحر الأحمر وخليج عدن، وهي منطقة استراتيجية ذات أهمية حيوية للملاحة العالمية وساحة تنافس على نحو متزايد مع منافسين إقليميين مثل إيران وتركيا وقطر. والتقى ممثلون عن مصر وجيبوتي والصومال والسودان واليمن والأردن في الرياض يوم الأربعاء لبحث المبادرة دون التوصل إلى اتفاق نهائي. ومن المتوقع أن يجتمع فريق من الخبراء "قريبا" في القاهرة لإجراء محادثات فنية.

ولم تحضر إريتريا التي لها جزر بالبحر الأحمر وساحل يمتد لمسافة 1150 كيلومترا. كما لم تشارك إثيوبيا التي لا تطل على أي منافذ بحرية لكنها الأكبر من حيث عدد السكان في منطقة القرن الأفريقي.