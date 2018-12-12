فرنسا: 4 قتلى على الأقل في إطلاق نار وسط ستراسبورغ والمشتبه به لا يزال في حالة فرار

سقط أربعة قتلى على الأقل في عملية إطلاق نار شهدتها مدينة ستراسبورغ الفرنسية بالإضافة إلى 13 جريحا بحسب ما أفادت به مصالح الإطفاء ووسائل إعلام فرنسية.

وقد صدرت أوامر من بلدية ستراسبورغ تطلب من السكان أن يلزموا منازلهم. وقد وقع الحادث في حدوث الثامنة مساء بالتوقيت المحلي قرب سوق عيد الميلاد الذي تشتهر به المدينة القريبة من الحدود مع ألمانيا. ولا يزال المشتبه به طليقا حسب إفادة الشرطة الفرنسية. وقد سمع تبادل لإطلاق النار في الحي الذي يتحصن فيه المهاجم.

وقد تم تطويق المنطقة حول ساحة غوتنبرغ بالمدينة. ونظرا للطابع الأمني للعملية، فقد عمدت نيابة مكافحة الإرهاب إلى فتح تحقيق في القضية.

وعن المهاجم، أعلن وزير الداخلية الفرنسي عن تحديد هوية مطلق النار وقال إنه معروف لدى الشرطة بنشاطه الإجرامي لقيامه بجرائم سرقة وقد كان من المفترض أن يتم إلقاء القبض عليه صباح الثلاثاء من قبل المصالح الأمنية كما ذكر مصدر مطلع. وقد ذكرت إحدى القنوات المحلية الفرنسية أن المذكور يشار إلى هويته باسم شريف.س ما يوحي أنه عربي الأصل. ويبلغ من العمر 29 عاما وهو من مواليد مدينة ستراسبورغ وقد كان على لائحة المسجلين الخطرين على المستوى الأمني بسبب تشدده.

وتضم لائحة أمنية تعرف باسم "فيش اس" أسماء نحو 26 ألف شخص ممن تعتبرهم فرنسا خطرا على الأمن منهم 10 آلاف معروفون بتشددهم وتقول السلطات إنهم يرتادون في بعض الأحيان مساجد السلفيين أو يشتبه في زيارتهم لمواقع المتشددين على شبكة الانترنت.

وبسبب التطورات الأخيرة، تم إغلاق البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بعد الهجوم وصدرت أوامر للموظفين بالبقاء داخل المبنى.

وقد أقام الرئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب خلية أزمة في مقر وزارة الداخلية تجمع كافة الوزرات المعنية والمصالح المختصة لمواكبة آخر المستجدات في مدينة ستراسبورغ. وقد التحق الرئيس إيمانويل ماكرون بالاجتماع الوزاري.

وقد أعربت زعيمة اليمين المتطرف في تغريدة على تويتر عن أسفها لما حدث وتعاطفها مع ضحايا الجريمة التي قام بها إسلاميون كما قالت ومع قوى الأمن أيضا، وانتقدت أداء السلطات حسب رأيها في ظاهرة الإرهاب ودعت إلى حدوث تغيير جذري على حد تعبيرها.