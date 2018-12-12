قريبا.. إسبانيا ستزيح اليابان لتصبح الأولى عالميا من حيث متوسط العمر المتوقع لماذا؟

من المنتظر أن تصبح إسبانيا البلد الأول عالمياً من حيث متوسط العمر المواطنين بفضل النظام الغذائي المتوسطي الذي يساهم في حماية الإسبان من أهم الأمراض المسببة للوفاة كارتفاع ضغط الدم والسمنة ومعدلات السكر والتدخين والمشروبات الكحولية.

وطبقاً لمؤشر معهد القياسات الصحية والتقييم، فإن متوسط عمر المواطن الإسباني سيصل إلى 85.8 عام بحلول سنة 2040 مقارنة بعام 2016 حيث كان يقدر ب 82.9 عاما حيث كانت إسبانيا قد حلت في المركز الرابع عالميا من حيث متوسط العمر.

وتقول تقديرات المعهد إن اليابان ستحتل المركز الثاني بمتوسط عمر 85.7 عام مقارنة بسنة 2016 حيث كان المتوسط 83.7 عاما.

وتشهد قائمة الدول العشر الأوائل احتلال سنغافورة للمركز الثالث (85.4 عام) تتبعها في التصنيف سويسرا (85.2 عام) والبرتغال بالتساوي مع إيطاليا (84.5 عام) وتحل إسرائيل سابعاً (84.4 عام).

وشهدت سوريا أكبر ارتفاع لمتوسط العمر بها من المركز السابع والثلاثين بعد المئة عالمياً في عام 2016 إلى المركز الثمانين بحلول 2040.

إقرأ أيضاً:

غالبية سكان العالم يؤيدون انخفاض نسبة المهاجرين في بلدانهم وأوروبا في المقدمة

أميركيون مسنّون "يهرولون" إلى الماريجوانا !