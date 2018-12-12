"جدوَل" من الشوكولاتة في شارع مدينة ألمانية سببه تسرب في مصنع مجاور

أدى تسرّب نحو طن من الشوكولاتة إلى أحد شوارع مدينة ويستونن الألمانية غرب البلاد إلى تدخل الجهات المختصة من أجل تنظيف الشارع من المادة.

وبحسب إحدى الصحف المحلية، إن خللاً تقنياً صغيراً في أحد خزانات مصنع "دريميستر" المجاور، أدى إلى ذلك التسرب. وبعد وقت قليل، تجمدت الشوكولاتة في الشارع.