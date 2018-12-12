ترامب: لست قلقاً من المساءلة والسعودية حليف جيّد للغاية

وأضاف ترامب في مقابلة تمّ إجراؤها في البيت الأبيض "من الصعب مساءلة شخص لم يفعل أي شيء خطأ وأوجد أعظم اقتصاد في تاريخ بلدنا".

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ، في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء، إنه ليس قلقاً من مساءلته وإن الأموال التي دفعها محاميه الشخصي السابق، مايكل كوهين، قبيل الانتخابات الرئاسية في عام 2016، لامرأتين، لا تنتهك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.

ومضى يقول "لست قلقا.. كلا. أعتقد أن الناس سيثورون إذا حدث ذلك".

"السعودية حليف جيّد للغاية"

في سياق آخر، عبر ترامب عن دعمه لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على الرغم من تقرير وكالة الاستخبارات المركزية الذي يفيد بأن بن سلمان أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ورفض ترامب التعليق على ما إذا كان الأمير محمد متورطاً في القتل، لكنه أبدى ربما أوضح دعم لولي عهد السعودية منذ مقتل خاشقجي قبل أكثر من شهرين.

وقال ترامب "هو زعيم السعودية. وهي حليف جيد للغاية".

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وسألت رويترز ترامب عما إذا كان دعمه للمملكة يعني دعمه للأمير محمد فقال "حسناً.. يعني ذلك بالتأكيد في الوقت الحالي".

وكانت مصادر مقربة من الديوان الملكي أكدت بأن بعض أفراد العائلة الحاكمة في السعودية يسعون سعياً حثيثاً لمنع الأمير محمد من أن يصبح ملكاً، وبأنهم يعتقدون بأن الولايات المتحدة وترامب قد يلعبان دوراً حاسماً في ذلك الأمر.

وقال ترامب "لم أسمع بذلك تماماً... بصراحة لا يمكنني التعليق على الأمر لأنني لم أسمع به على الإطلاق. في حقيقة الأمر إذا كان وصل لمسامعي شيء فهو أنه متمكن من السلطة".