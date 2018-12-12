صوت مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء لصالح دعم قرار ينهي المساندة العسكرية الأمريكية للتحالف بقيادة السعودية في حرب اليمن الأهلية، وهو إجراء يمهد لنقاش حول القرار والتصويت عليه لاحقا في المجلس.
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مناقشة قانون وقف الدعم للتحالف بقيادة السعودية في اليمن
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مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مناقشة قانون وقف الدعم للتحالف بقيادة السعودية في اليمن
كانت إدارة الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب حثت أعضاء المجلس على دعم استمرار المساندة العسكرية للتحالف، لكن عددا من الأعضاء الجمهوريين انضموا لزملائهم الديمقراطيين في التصويت لصالح منح الإجراء الستين صوتا اللازمة لكي يمضي قدما.
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