مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مناقشة قانون وقف الدعم للتحالف بقيادة السعودية في اليمن

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء لصالح دعم قرار ينهي المساندة العسكرية الأمريكية للتحالف بقيادة السعودية في حرب اليمن الأهلية، وهو إجراء يمهد لنقاش حول القرار والتصويت عليه لاحقا في المجلس.