مفوضية اللاجئين: من المتوقع عودة 250 ألف لاجئ سوري إلى وطنهم في العام المقبل

وقال أمين عوض مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية إن نحو 5.6 مليون لاجئ سوري ما زالوا في بلدان مجاورة تشمل تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق.

قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء 11 ديسمبر، إن ما يصل إلى 250 ألف لاجئ سوري يمكنهم العودة إلى وطنهم خلال عام 2019، مضيفة أن الكثير من اللاجئين السوريين يواجهون مشاكل في الوثائق والملكية يتعين على الحكومة السورية المساهمة في حلها.

وكشفت بيانات المفوضية أن نحو 37 ألف سوري عادوا إلى بلادهم في العام الحالي.

وقال عوض في بيان صحفي "نتوقع في هذه المرحلة عودة ما يصل إلى 250 ألف سوري خلال 2019. هذا الرقم قابل للزيادة أو النقصان وفقا للوتيرة التي نعمل بها ونزيل العقبات التي تعرقل عودتهم".

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هذا وقامت جمعية "عامل" الدولية بتزويد أطفال سوريين لاجئين في منطقة البقاع اللبناني بعدة حافلات مجهزة بالمرافق التعليمية الضرورية ، و يلتزم المعلمون بتعليم هؤلاء الأطفال الذين يعانون بسبب الحروب .

وسوف تصل الحافلات إلى المخيمات الأربعة في البقاع لبدء "الفصول الدراسية" لأكثر من 400 طفل .

وقالت خلود عامل إحدى الموظفات في جمعية "عامل"، "لدينا ثلاثة مواد سيتم تدريسها ، منها اللغة الإنجليزية والعربية والرياضيات، إضافة إلى ذلك ، نعلم الأطفال أيضًا العلوم الاجتماعية من خلال الرسوم التوضيحية ، وسنقدم لهم مواد أخرى تختلف بحسب أعمارهم ".

ولا يهتم هؤلاء الأطفال بالظروف المعيشية التي يعيشون فيها ولا إلى برودة الطقس والعواصف الشديدة التي تضرب المخيم في فصل الشتاء ، بل تتوقف آمالهم فقط حول الحصول على العلم وإن كان في الحافلات أو الخيام المؤقتة.