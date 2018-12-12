شاهد: جنود من الكوريتين يعبرون الحدود بسلام للمرة الأولى منذ سبعة عقود!

عبر جنود من الكوريتين الشمالية والجنوبية أراضي بعضهم البعض بسلام للمرة الأولى. حيث شرعوا بفحص وتفكيك مواقع الحراسة في المنطقة منزوعة السلاح.

وكان الشمال قد اجتاح الجنوب عام 1950، مما تسبب في اندلاع الحرب الكورية، التي انتهت في هدنة عام 1953.

واتفق رئيس الجنوب مون جاي-نام وكيم جونغ أون زعيم الشمال المسلح نووياً على إزالة عدد محدود من مواقع الحراسة على طول حدودهما شديدة التحصين في قمة عقدت في أيلول (سبتمبر) في بيونغ يانغ، ضمن تدابير أخرى.