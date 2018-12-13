حادث اصطدام قطار سريع بجرار في أنقرة وسقوط قتلى وعشرات الجرجى

اصطدم قطار سريع بجسر في أنقرة ما أدى إلى انقلاب عربتين.

وقال فاسيب شاهين حاكم أنقرة إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 43 آخرون في الحادث. وأضاف في تصريحات للصحفيين من موقع الحادث أن القطار السريع، الذي كان متجها إلى إقليم قونية، اصطدم بجرار قطار كان يجري فحصاً للقضبان.

وأظهرت لقطات تلفزيونية يثتها قناة (سي.إن.إن) ترك يوم الخميس عمال إنقاذ في موقع الحادث، حيث حوصرت العربتان أسفل حطام جسر. وذكرت القناة أن القطار كان متجها من العاصمة أنقرة إلى إقليم قونية بوسط تركيا.

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