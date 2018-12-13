أبو ظبي تسعى لربط نظام الإعانات الحكومية بالقدرة على العمل

ضمن خططتها لإيصال الدعم الحكومي لمستحقيه الفعليين، أعلنت إمارة أبو ظبي الإماراتية أنها ستطبق نظاماً جديداً يربط نظام الرفاه الاجتماعي الخاص بها بالوظائف بدءاً من العام القادم.

وقالت حكومة الإمارة إن المواطنين العاطلين عن العمل سيتوجب عليهم التسجيل لإثبات جدارتهم في الحصول على الإعانات الحكومية، كما ستقوم الحكومة بعرض ثلاثة اختيارات وظيفية على كل مواطن من العاطلين القادرين على العمل.

وسيستمر منح الدعم الحكومي الشهري فقط لهؤلاء ممن يثبتون عدم قدرتهم الصحية على العمل وربات وأرباب المنازل، طبقاً لحكومة الإمارة.

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وقالت جريدة ذا ناشونال الحكومية إن نظام الإعانات الجديد منفصل عن الإعانات الإماراتية التي تُمنح على مستوى مواطني الدولة ككل وليس في كل إمارة على حدى.

وقال مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبو ظبي: "لا نريد مجتمعاً يعتمد على الإعانات الحكومية... في بعض الدول تجد آباء وأمهات يعتمدون على الإعانة الحكومية هم وأولادهم وأحفادهم، أي ثلاثة أجيال تعيش على الإعانات وهو ما لا نريده للإمارات".

وأضاف الخييلي بأن الخطة تهدف إلى "تحضير المجتمع لعصر ما بعد الثروات النفطية عبر تحفيز المواطنين على العمل بجد"، كذلك سيساعد النظام الجديد على "إيصال الدعم لمستحقيه وتوفير شبكة أمان لهم".

في أبريل-نيسان من العام الجاري، صدقت الحكومة الإماراتية على تخصيص مبلغ 11 مليار درهم إماراتي (حوالي 3 مليار دولار أمريكي) كإعانة اجتماعية للجماعات محدودة الدخل خلال السنوات الثلاث القادمة.