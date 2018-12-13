الأمين العام للأمم المتحدة يعلن التوصل إلى اتفاق هدنة بشأن مدينة الحديدة اليمنية

وأضاف غوتيرش أن الاتفاق شمل نشر قوات محايدة وإقامة ممرات إنسانية، مبينا أن الأمم المتحدة ستلعب دورا محوريا في ميناء الحديدة الاستراتيجي. وسيجري بحث إطار سياسي في جولة مقبلة من الاجتماعات، من المقرر عقدها في يناير كانون الثاني.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الخميس، إن طرفي الحرب في اليمن اتفقا على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة.

وقال الأمين العام أيضا إن جميع القوات المقاتلة ستنسحب من ميناء الحديدة وإن السيطرة ستنتقل غلى أيدي قوات محلية، إلى جانب دور قيادي ستلعبه الأمم المتحدة في الميناء.

وأوضح غوتيريش أنه لم هناك اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في باقي أنحاء اليمن، بينما ينتظر أن يجرى اتفاق بشأن مطار صنعاء خلال أسبوع، بحسب المسؤول الأممي.

من جانبه رحب وزير الخارجية اليمني خالد اليماني بالاتفاق المدعوم من الامم المتحدة، ولكنه أعرب عن أسفه من أن المشاورات الجارية قرب ستوكهولم لم تفرز اتفاقا ملموسا لتحسين الاقتصاد اليمني، الذي انهار بعد نحو أربع سنوات من الحرب.

أما الجانب الحوثي فقد وافق من حيث المبدإ على دور للأمم المتحدة في صنعاء، معربا عن سروره بما انتهت إليه المشاورات، بحسب المتحدث باسم الجانب الحوثي.

وتسعى الأمم المتحدة إلى التوصل إلى اتفاق دائم في اليمن يتحسن معها الوضع عسكريا، بعد اربع سنوات من الحرب التي أدت إلى مقتل 10 آلاف شخص، وأضحت تهدد حوالي 20 مليون شخصا بالمجاعة، بحسب الأمم المتحدة.

وينتظر أن تعلن نتائج محادثات السويد في مجلس الأمن الدولي ابتداء من يوم الجمعة بحسب الخارجية السويدية.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

مقتل فلسطينييْن في مواجهات مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

وزيرة خارجية السويد: مشاورات السلام اليمنية جرت بروح إيجابية والنتائج ستقدم لمجلس الأمن يوم الجمعة