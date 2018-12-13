رئيس وزراء استراليا يعد بقوانين أكثر صرامة ضد التمييز الديني

وعد رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون يوم الخميس بوضع تشريع أكثر صرامة ضد التمييز بسبب الدين وبتعيين مفوض جديد يعمل كمراقب للحريات في المسائل الدينية.

وأضاف موريسون أن حكومته المحافظة ستقدم العام المقبل قانون التمييز الديني لتوفير حماية أكبر من التي توفرها القوانين الحالية.

وقال مكتبه في بيان "استراليا مكان لا يقبل التمييز على أساس هوية الشخص، بما في ذلك الهوية الدينية".

وأضاف البيان "هي أيضا مكان حيث نحترم حق المؤسسات الدينية في الحفاظ على طابعها الديني الخاص. يجب أن تعكس قوانيننا هذه القيم".

وأثار موريسون، وهو مسيحي إنجيلي، غضب بعض الجماعات الدينية الشهر الماضي عندما دعم إلغاء قوانين تسمح للمدارس بطرد الطلاب المثليين لأسباب دينية.

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وستحيل الحكومة الأمر الآن إلى لجنة إصلاح القوانين الاسترالية، والتي من المقرر أن تصدر تقريرا العام المقبل.

وقد يدعم هذا موريسون بين الناخبين المحافظين قبل أقل من ستة أشهر على موعد إجراء الانتخابات الاتحادية المقبلة، والتي تشير استطلاعات الرأي إلى أن حكومة موريسون في طريقها لهزيمة مدوية فيها.