الشرطة النمساوية تصادر 37 مليون يورو من أموال المافيا الإيطالية

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أعلنت الشرطة النمساوية عن تعقبها بنجاح ومصادرتها لمبلغ 37.7 مليون يورو كانت على وشك أن يتم تبييضها بواسطة جماعات إيطالية للجريمة المنظمة مما يجعله المبلغ الأكبر في تاريخ الشرطة النمساوية من حيث المصادرة.

وأضافت الشرطة بأن جماعات المافيا الإيطالية كانت تنوي غسيل تلك الأموال عبر ضخ أجزاء منها بمنظمات خاصة وشركات وتأمينات مالية. وقال مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية إن جماعات المافيا الناشطة في جنوب إيطاليا تدير عدة نشاطات من أبرزها المقامرة غير الشرعية.