أعلنت الشرطة النمساوية عن تعقبها بنجاح ومصادرتها لمبلغ 37.7 مليون يورو كانت على وشك أن يتم تبييضها بواسطة جماعات إيطالية للجريمة المنظمة مما يجعله المبلغ الأكبر في تاريخ الشرطة النمساوية من حيث المصادرة.
الشرطة النمساوية تصادر 37 مليون يورو من أموال المافيا الإيطالية
الشرطة النمساوية تصادر 37 مليون يورو من أموال المافيا الإيطالية
وأضافت الشرطة بأن جماعات المافيا الإيطالية كانت تنوي غسيل تلك الأموال عبر ضخ أجزاء منها بمنظمات خاصة وشركات وتأمينات مالية.
وقال مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية إن جماعات المافيا الناشطة في جنوب إيطاليا تدير عدة نشاطات من أبرزها المقامرة غير الشرعية.
وقال وزير الداخلية النمساوي هربرت كيكل: "القضية تظهر مرة أخرى مدى أهمية التعاون العابر للحدود في محاربة الجريمة المنظمة."
وأضاف: "العمل الجماعي والمهني والسريع للمحققين المشاركين جعل هذا النجاح ممكنًا".
وبدأ التعقب بطلب من النائب العام الإيطالي في مدينة كالابريا من النمسا اللمساعدة القانونية الشهر الماضي.
وبناءً عليه، أسفرت التحقيقات النمساوية عن مداهمة الشرطة شقتين في العاصمة فيينا ومدينة إنسبروك بالإضافة لاستصدار قرارات نيابية بتجميد عدد من الحسابات البنكية المشبوهة.
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