بولتون محبط من عدم حل نزاع الصحراء الغربية

ذكر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون اليوم الخميس أنه يشعر "بخيبة أمل" كبيرة بسبب عدم حل نزاع الصحراء الغربية.

وقال للصحفيين في مركز بحثي في واشنطن حيث طرح استراتيجية إدارة الرئيس دونالد ترامب الجديدة بخصوص إفريقيا "أود أن يجد هذا النزاع طريقا إلى الحل إذا تمكنت الأطراف من الاتفاق على طريق للمضي قدما".

وانتهت المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية المتنازع عليها قبل أسبوع دون إحراز تقدم، لكن مبعوث الأمم المتحدة هورست كولر قال إن جميع الأطراف اتفقت على الاجتماع مجددا في مطلع 2019.

وفشلت جهود الأمم المتحدة مرارا في التوصل إلى تسوية بشأن المنطقة الصحراوية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر منذ غادرتها إسبانيا في العام 1974.

إقرأ المزيد على يورونيوز:

محمد الشيخ بيدالله: إذا لم تلبّ الجزائر دعوة الرباط للحوار "سنضيع جميعا"

الملك محمد السادس يدعو الجزائر إلى الحوار لحل الخلافات وتجاوز الأزمة السياسية

المبعوث الأممي للصحراء الغربية يصل المغرب في ثاني جولاته في المنطقة