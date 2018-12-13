فيديو.. سوق الميلاد في ستراسبورغ مستمر...والشرطة تزيد الرقابة

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يتحضّر سوق ستراسبورغ لاحتفالات عيد الميلاد السنوية، وهو يعد أقدم وأشهر سوق من نوعه في أوروبا، إذ تأسس عام 1570 ولايزال قائماً منذ أكثر من 445 بقلب المدينة.

تجري الاستعدادات لإعادة افتتاح سوق ستراسبورغ بعد هجوم يوم الثلاثاء، كما تم تعزيز الأمن في مناسبات احتفالية مماثلة في جميع أنحاء فرنسا، حيث تكتسي بعض المناطق بالبرودة والثلوج وتتلألأ المدن بالأضواء والزينة احتفالاً بالمناسبة. وكانت حادثة إطلاق النار في ستراسبورغ حصلت بعد أسبوعين فقط من افتتاح سوق الميلاد في المدينة الواقعة شرق فرنسا.