يتحضّر سوق ستراسبورغ لاحتفالات عيد الميلاد السنوية، وهو يعد أقدم وأشهر سوق من نوعه في أوروبا، إذ تأسس عام 1570 ولايزال قائماً منذ أكثر من 445 بقلب المدينة.
فيديو.. سوق الميلاد في ستراسبورغ مستمر...والشرطة تزيد الرقابة
فيديو.. سوق الميلاد في ستراسبورغ مستمر...والشرطة تزيد الرقابة
تجري الاستعدادات لإعادة افتتاح سوق ستراسبورغ بعد هجوم يوم الثلاثاء، كما تم تعزيز الأمن في مناسبات احتفالية مماثلة في جميع أنحاء فرنسا، حيث تكتسي بعض المناطق بالبرودة والثلوج وتتلألأ المدن بالأضواء والزينة احتفالاً بالمناسبة.
وكانت حادثة إطلاق النار في ستراسبورغ حصلت بعد أسبوعين فقط من افتتاح سوق الميلاد في المدينة الواقعة شرق فرنسا.
ونشرت في المدن الفرنسية أعداد إضافية من الشرطة، تقوم بدوريات بين الأكشاك وتفتيش الناس وهم يدخلون السوق.
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وكان وزير الداخلية الفرنسي قد أعلن في أعقاب هجوم ستراسبورغ، عن فرض إجراءات رقابة مشدّدة على الحدود ورقابة مشدّدة في كل أسواق عيد الميلاد في أنحاء البلاد، بهدف تجنّب خطر حدوث هجوم جديد، معلناً عن تعبئة إضافية أقوى.
وكان السوق التقليدي لعيد الميلاد في المدينة هدفاً لخطة اعتداء في كانون الأول (ديسمبر) 2000. وتتولى حمايته باستمرار قوة أمنية كبيرة. وتم نشر نحو 260 شرطياً في هذا الإطار.
وللمدينة خصوصية سياسية تنبع من أنها تضم البرلمان الأوروبي الذي تم إغلاقه مؤقتاً عقب الهجوم الدامي.