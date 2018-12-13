مجلس الشيوخ الأمريكي يؤيد قانونا بإنهاء الدعم العسكري لحرب اليمن

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أيد مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس مشروع قانون ينهي الدعم العسكري الأمريكي للحرب في اليمن في تحد للرئيس دونالد ترامب وذلك في تصويت تاريخي يعكس غضب المشرعين من مقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي.

ورغم أن هذا الإجراء سيكون عليه اجتياز عقبات أخرى حتى يصبح قانونا إلا أن التصويت بموافقة 56 واعتراض 41 عضوا يعد أول إجراء من نوعه يؤيد فيه أي من مجلسي الكونجرس خطوة لسحب قوات أمريكية من المشاركة في عمل عسكري أجنبي وفقا لقانون سلطات الحرب.