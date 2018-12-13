أيد مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس مشروع قانون ينهي الدعم العسكري الأمريكي للحرب في اليمن في تحد للرئيس دونالد ترامب وذلك في تصويت تاريخي يعكس غضب المشرعين من مقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي.
مجلس الشيوخ الأمريكي يؤيد قانونا بإنهاء الدعم العسكري لحرب اليمن
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مجلس الشيوخ الأمريكي يؤيد قانونا بإنهاء الدعم العسكري لحرب اليمن
ورغم أن هذا الإجراء سيكون عليه اجتياز عقبات أخرى حتى يصبح قانونا إلا أن التصويت بموافقة 56 واعتراض 41 عضوا يعد أول إجراء من نوعه يؤيد فيه أي من مجلسي الكونجرس خطوة لسحب قوات أمريكية من المشاركة في عمل عسكري أجنبي وفقا لقانون سلطات الحرب.
وحد هذا القانون، الذي سن في فترة حرب فيتنام، من قدرة الرئيس على إبقاء قوات أمريكية أمام أعمال عدائية محتملة دون موافقة الكونغرس.
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