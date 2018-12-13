مجلس الشيوخ صوت بالإجماع على تحميل بن سلمان مقتل خاشقجي

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تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع اليوم الخميس مشروع قانون يحمل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مسؤولية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ويشدد على ضرورة محاسبة المملكة لأي شخص متورط في مقتله.