تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع اليوم الخميس مشروع قانون يحمل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مسؤولية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ويشدد على ضرورة محاسبة المملكة لأي شخص متورط في مقتله.
مجلس الشيوخ صوت بالإجماع على تحميل بن سلمان مقتل خاشقجي
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مجلس الشيوخ صوت بالإجماع على تحميل بن سلمان مقتل خاشقجي
وقتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول.
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وقتل خاشقجي، الذي كان يقيم في الولايات ويكتب لصحيفة واشنطن بوست، داخل القنصلية السعودية باسطنبول في أكتوبر تشرين الأول.