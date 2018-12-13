مصر تقدم عرضا رسميا لاستضافة نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019

وجرد الاتحاد القاري الكاميرون من حق استضافة البطولة بسبب التأخير في الاستعدادات ولدواع أمنية.

وأكد الاتحاد القرار الذي اتخذ بالإجماع بعد اجتماع للجنة التنفيذية في أكرا أواخر الشهر الماضي.

وقال رشيد الطالبي العالمي وزير الشباب والرياضة المغربي يوم الأربعاء إن بلاده لم تعلن نيتها تنظيم البطولة بدلا من الكاميرون لتعود وتسحب هذه الرغبة.

ولم يتقدم الاتحاد المصري الشهر الماضي بطلب التنظيم بعد ما تردد أن المغرب سيقدم على طلب التنظيم.

وقال أحمد مجاهد المتحدث باسم مجلس إدارة الاتحاد المصري لرويترز يوم الخميس "تقدمنا بطلب للكاف عن طريق هاني أبو ريدة (رئيس الاتحاد) لتنظيم البطولة بعد التأكد من عدم تقدم المغرب.

"التعهد الحكومي بالتنظيم سيتم غدا الجمعة من جانب وزير الشباب والرياضة حتى يعتمده الكاف بشكل نهائي".

وأشار مجاهد إلى أن يوم الخميس تم التقدم بطلب مبدئي نظرا لأن آخر موعد للتقدم بطلبات التنظيم صباح يوم الجمعة.

كان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد أعلن يوم الأربعاء أن مصر ترصد كافة إمكانياتها لتنظيم البطولة.

وكانت آخر مرة استضافت مصر البطولة عام 2006 وتوجت بلقبها بعد الفوز على ساحل العاج بركلات الترجيح في النهائي.

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