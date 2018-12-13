طفلة هندية تطلب من الشرطة اعتقال والدها لمخالفته وعدا ببناء مرحاض بالمنزل

قالت الشرطة إن طفلة هندية في السابعة من العمر أبلغت عن والدها لإلقاء القبض عليه بعد أن خالف وعدا ببناء مرحاض في منزلهما.

وقال إيه. فالارماثي الضابط بالشرطة إن الفتاة وتدعى إي. حنيفة زارا لا ترغب في التبرز في العراء وحصلت على وعد من والدها ببناء مرحاض داخل المنزل.

ولا يتوفر الصرف الصحي لملايين الهنود ويمثل التبرز في أماكن مفتوحة مشكلة حتى في الولايات الصناعية المتقدمة.

وأضاف بالهاتف من بلدة أمبور الجنوبية على بعد 100 كيلومتر من مدينة تشيناي أنه حين لم ينفذ الأب وعده ذهبت إلى الشرطة لتقديم شكوى.

وقال فالارماثي "أصرت الفتاة على القبض على والدها لأنها شعرت أنها تعرضت للغش... اتصلنا بوالدها واستدعيناه إلى مركز الشرطة وأقنعناهما بأن يتصافحا ويتوصلا لحل وسط".

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وتقود حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي حملة لبناء 100 مليون مرحاض خلال خمسة أعوام لكن الحملة لم تغط أجزاء كبيرة من البلاد.

وقال الأب لصحيفة تايمز أوف إنديا إنه طلب المساعدة مرتين من البلدية بموجب حملة مودي التي تحمل اسم "الهند نظيفة" لكنه لم يتلق ردا.