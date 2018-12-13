مصدرو اللحوم في البرازيل يعارضون نقل سفارة بلادهم في إسرائيل للقدس

قال فرانشيسكو تورا رئيس رابطة مصدري لحوم الخنازير والدواجن في البرازيل يوم الخميس إنه يعارض خطة للرئيس المنتخب جايير بولسونارو لنقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وأبلغ تورا الصحفيين في مؤتمر صحفي بأن الخطوة قد تلحق أضرارا بالمصدرين الذين قد يفقدون بعض أعمالهم مع دول في الشرق الأوسط.