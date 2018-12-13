مصدرو اللحوم في البرازيل يعارضون نقل سفارة بلادهم في إسرائيل للقدس

قال فرانشيسكو تورا رئيس رابطة مصدري لحوم الخنازير والدواجن في البرازيل يوم الخميس إنه يعارض خطة للرئيس المنتخب جايير بولسونارو لنقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.
وأبلغ تورا الصحفيين في مؤتمر صحفي بأن الخطوة قد تلحق أضرارا بالمصدرين الذين قد يفقدون بعض أعمالهم مع دول في الشرق الأوسط.
وكانت الجامعة العربية قد أبلغت الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو منذ أيام في رسالة بأن نقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس سيمثل انتكاسة للعلاقات مع الدول العربية.
ومن شأن كخطوة كهذه من جانب اليميني بولسونارو الذي يتولى السلطة في أول يناير كانون الثاني أن تمثل تحولا جذرياً في السياسة الخارجية البرازيلية التي تساند عادة حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
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