قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون يوم الخميس، إنه لن يكون هناك اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، ما دامت روسيا تحتجز سفنا أوكرانية مع بحارتها قرب القرم.
ترامب لن يجتمع مع بوتين ما دامت روسيا تحتجز سفنا أوكرانية
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ترامب لن يجتمع مع بوتين ما دامت روسيا تحتجز سفنا أوكرانية
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وقال بولتون للصحفيين في مركز بحثي بواشنطن: "لا أرى ظروفا (مواتية) في المستقبل المنظور، تتيح عقد مثل هذا الاجتماع حتى يتم الإفراج عن السفن وطواقمها".
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