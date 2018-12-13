ترامب لن يجتمع مع بوتين ما دامت روسيا تحتجز سفنا أوكرانية

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون يوم الخميس، إنه لن يكون هناك اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، ما دامت روسيا تحتجز سفنا أوكرانية مع بحارتها قرب القرم.