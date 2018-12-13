مقتل جنديين وإصابة إثنين آخرين في إطلاق نار على مستوطنة في الضفة الغربية

أطلق فلسطيني النار على مستوطنين وأصاب 4 منهم اليوم الخميس، بالقرب من مدينة رام الله في الضفة الغربية، بمستوطنة غفعاد أساف.

وقال مصدر إسرائيلي بأن جنديين قد قتلا وتعرض مستوطنان لإصابات أحدهمها اصابته خطيرة، وأن هذه الحادثة هي الثانية خلال أيام، حيث أصاب فلسطيني 7 مستوطنين بالقرب من مستوطنة عوفرا يوم الأحد الماضي في هجوم منفصل.

وفرض الجيش الإسرائيلي حصارا على مدينتي البيرة ورام الله، كما تم جلب تعزيزات، وإغلاق حاجز بيت إيل العسكري بالمكعبات الإسمنتية، بحسب وكالة وفا.

وقال متحدث باسم الجيش إن الأحداث الأخيرة هي مؤشر على إمكانية وقوع عمليات جديدة.

من جهة أخرى، فقد اختطفت قوة عسكرية إسرائيلية 3 شبان من منطقة بيتين وسلواد.

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