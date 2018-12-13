فيديو.. معالج برازيلي ظهر في برنامج أوبرا وينفري يواجه تهما بالتحرش الجنسي بـ 250 امرأة!

تحقق الشرطة البرازيلية في اتهامات من أكثر من 250 امرأة بأن معالجا روحيا نال شهرة واسعة بعدما استضافته المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري في برنامجها، تحرش بهن جنسيا.

وقال مصدر من جهات إنفاذ القانون يوم الأربعاء إن ممثلي ادعاء طلبوا القبض على المعالج جواو تيشيرا دي فاريا من محكمة في أباديانيا، وهي بلدة صغيرة بوسط البرازيل يملك فيها مركزا للعلاج الروحي.