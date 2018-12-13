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الجمهوريون في أمريكا يقدمون مشروع قانون يحمل بن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي

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الجمهوريون في أمريكا يقدمون مشروع قانون يحمل بن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي

الجمهوريون في أمريكا يقدمون مشروع قانون يحمل بن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي
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ذكر الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي أنه سيقدم يوم الخميس مشروع قانون يُحمل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مسؤولية قتل الصحفي جمال خاشقجي ويشدد على محاسبة المتورطين في مقتله.

ومن المتوقع أن يجري طرح المشروع المشترك، الذي شارك في رعايته ثمانية جمهوريين آخرين، للتصويت في مجلس الشيوخ. بيد أنه لا يزال من الضروري إقراره في مجلس النواب وتوقيع الرئيس دونالد ترامب عليه قبل أن يصبح نافذا.

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المصادر الإضافية • رويترز