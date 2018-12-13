فيديو: فضح حقيقة "الروبوت بوريس" روسي الصنع

تباهى التلفزيون الحكومي الروسي بقدرة انسان آلي محلي الصنع على الرقص خلال منتدى بريكتوريا للتكنولوجيا في مدينة ياروسلافل إلا أن الباحثين والمتابعين للصناعات التكنولوجية لم يقتنعوا بكون "الروبوت بوريس" رجلاً آلياً أصلياً.

وعرضت قناة روسيا-24 مشاهد لحركة بوريس ورقصه منبهرين بالقدرة الصناعية الروسية لكن االباحثين قالوا إن حركات بوريس لا تبدو كانسان آلي بل هي أشبه بحركات الانسان.

وتساءل موقع تي جورنال المستقل عن عدم ظهور أجهزة الاستشعار الخارجي المعتاد تركيبها بجميع الروبوتات وقال مستخدمون إن هيكل بوريس يبدو كبدلة صممت لتبدو وكأنها انسان آلي.

وبالفعل، أوضحت صور نشرتها وكالة أنباء إم بي خ المعارضة للحكومة الروسية وجه الممثل الذي ارتدى البدلة.

وطبقاً للوكالة، تم تصنيع البدلة بواسطة شركة روسية للصناعات التكنولوجية وبتكلفة 3800 دولار أمريكي وهي مزودة بميكروفون وشاشة إلكترونية.

ولم تؤكد إدارة المنتدى أو تنفي إذا ما كانت على علم بزيف "الروبوت بوريس".

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