مخاوف من خطر طوفان على سكان النيبال وبحيرات إيفرست

تشكلت بحيرة إيمجا الجليدية في النيبال في ظل جبل إيفرست، وهي معجزة الطبيعة الخلابة، لكن العلماء يحذرون من أن يتسبب التغير المناخي في ذوبان جليد الهمالايا، بدرجة تنذر بخطر محدق، حيث يمكن لبحيرات مثل إيمجا أن تندفع منها المياه وتنهار في نهاية المطاف، ما يؤدي إلى طوفان في النيبال، وهو بلد فقير يعيش تحت رحمة الاحتباس الحراري.

ويخشى المكلفون بتفادي وقوع كارثة فيضان البحيرة، ما قد يدفع بتدفق المياه والسيول الطينية والصخور في مجرى النهر، وتصل إلى سهول النيبال الجنوبية ذات الكثافة السكانية العالية، وقد يزيل ذلك طرقات ومشاريع طاقة حيوية، وقرى بأكملها.

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