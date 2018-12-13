الشرطة السويدية: اعتقال شخص يشتبه بتحضيره لعمل إرهابي

قالت الشرطة السويدية إنها اعتقلت شخصاً تشتبه في تحضيره لجريمة إرهابية، أو تحريضه عليها، إضافة إلى حيازته أسلحة على نحو غير قانوني.
وأوضح جهاز الأمن السويدي أن المعتقل كان يخطط خلال فترة ما لتنفيذ عملية إرهابية، وأجرى بهذا الخصوص اتصالات مع أطراف خارجية.
وقال في بيان له يوم الخميس "قام الشخص لبعض الوقت بتحضيرات لما يشتبه بأنها جريمة إرهابية وهناك صلات دولية".
وأضاف الجهاز أن مستويات التهديد الإرهابي في السويد تظل كما هي عند مستوى مرتفع، وهو الثالث على مقياس من خمسة مستويات.
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وحسب راديو السويد الرسمي، فإن الاستخبارات السويدية ألقت القبض على مجموعة أشخاص غربي البلاد يُشتبه بتحضيرهم للقيام بعمليات إرهابية، وأن عمليات التوقيف جاءت بعد جهود مكثفة قام بها الجهاز في عدة مدن إلى الغرب من السويد.
منذ حوالي 3 سنوات تشهد العاصمة السويدية ستوكهولم سلسلة من أعمال العنف على غرار إطلاق الرصاص وإحراق السيارات.