الشرطة السويدية: اعتقال شخص يشتبه بتحضيره لعمل إرهابي

قالت الشرطة السويدية إنها اعتقلت شخصاً تشتبه في تحضيره لجريمة إرهابية، أو تحريضه عليها، إضافة إلى حيازته أسلحة على نحو غير قانوني.

وأوضح جهاز الأمن السويدي أن المعتقل كان يخطط خلال فترة ما لتنفيذ عملية إرهابية، وأجرى بهذا الخصوص اتصالات مع أطراف خارجية.