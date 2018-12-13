لا ضمانات فورية جديدة لبريطانيا في مسودة وثيقة للاتحاد الأوروبي

قالت مصادر دبلوماسية إن مسودة وثيقة للاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا يجري إعدادها لتقديمها إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تشمل فقط احتمال أن ينظر التكتل في منح مزيد من الضمانات لبريطانيا بشأن الحدود بين ايرلندا وإقليم ايرلندا الشمالية.
وأضافت المصادر أنه بينما تذكر الوثيقة هذا الاحتمال فإنها لا تعرض فعليا أي ضمانات.
وأكدت المصادر أن ايرلندا لا تزال تعارض مثل هذه الصياغة في مسودة الوثيقة التي تحتوي على ست فقرات إجمالا.
وقالت المصادر إن المسودة قد تتغير وفقا لما ستطلبه ماي تحديدا من زعماء الدول الأعضاء الأخرى بالاتحاد عندما تلتقي بهم في بروكسل يوم الخميس.
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