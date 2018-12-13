قرار بإنهاء الدعم العسكري للسعودية ..مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قرار ينهي المساندة العسكرية الأمريكية للتحالف بقيادة السعودية في حرب اليمن الأهلية، وهو إجراء يمهد لنقاش حول القرار والتصويت عليه لاحقاً في المجلس.

وصوت ستون عضواً لصالح البدء في النقاش حول مشروع القانون، فيما عارضه تسعة وثلاثون آخرون، وكان يحتاج إلى خمسين صوتاً فقط ليتم تمريره.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب، قد حثت أعضاء المجلس على دعم استمرار المساندة العسكرية للتحالف، لكن عدداً من الأعضاء الجمهوريين انضموا لزملائهم الديمقراطيين في التصويت لصالح منح الإجراء الستين صوتاً اللازمة لكي يمضي قدماً.

قبل أن يستجد حدثان مؤثران هما تداعيات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وسيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة.

وفشلت محاولات سابقة في الكونغرس لوقف الدعم الأمريكي للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، كان آخرها في آذار (مارس) الماضي.

للمزيد على يورونيوز:

وقال النائب الأمريكي إليوت إنجيل إن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ستعقد جلسات بشأن جوانب السلوك السعودي.

وقال إنجيل، الرئيس المفترض للجنة عندما يسيطر الديمقراطيون على مجلس النواب في كانون الثاني (يناير) "أعتقد أننا بحاجة إلى تقييم علاقتنا مع السعودية".