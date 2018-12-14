سيدة أمريكية شارفت على التسعين تدخل السجن والتهمة.. عدم تنظيف محلها التجاري

سيدة أمريكية بلغت من العمر عتيا تجد نفسها في زنزانة لا لجريمة ارتكبتها لكن لأن ذنبها الوحيد أنها أخفقت في تنظيف محل للخرداوات وقطع الغيار المستعملة والذي يقع في بلدة كلانتون الواقعة في ولاية ألاباما.

أوجين كليكر وابنها كان يديران المحل الصغير منذ وفاة الزوج عام 2008 وقد أصدرت السلطات أمرا بتنظيف مئات محلات الخرداوات بما فيها محل السيدة. ولأن المذكورة وابنها لم يمتثلا للأوامر فقد حكمت محكمة محلية بسجن السيدة ونجلها قضى الاثنان إثرها ليلة واحدة في السجن.

وقد تم الإفراج عن المرأة العجوز فيما لا يزال الإبن يقضي عقوبة بالسجن مدتها 30 يوما.

وعن هذا، قال عمدة البلدة إنه لم يكن يريد للمرأة أن تسجن لكن في نفس الوقت لم يكن هناك ما يشير إلى الامتثال لأوامر السلطات.

وقالت المسكينة إنها كانت تحاول احترام القانون ومساعدة الزبائن في الحصول على قطع غيار لأجهزتهم الكهربائية المعطلة.

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