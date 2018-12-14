"اير برلين" تقاضي طيران "الاتحاد" الإماراتي وتطلب ملياري دولار

قالت محكمة في برلين إن المسؤول عن إدارة "إير برلين" يقاضي شركة "الاتحاد" للطيران الإماراتية، المالك السابق لشركة الطيران الألمانية، للتعويض عن خسائر بمبلغ ملياري يورو (2.26 مليار دولار).

وتسبب قرار "الاتحاد" للطيران سحب تمويل مخصص لـ "إير برلين" في إشهار إفلاس ثاني أكبر شركة طيران في ألمانيا في السابق. وقال المسؤول عن إدارة الشركة إن "الاتحاد" لم تف بالتزاماتها المالية تجاه "إير برلين".

وقالت المحكمة في بيان "المطالبات تتعلق بمدفوعات قيمتها 500 مليون، والتأسيس على أن الشركة المدعى عليها ملتزمة بسداد المزيد من التعويضات. الدائرة حددت المبلغ مؤقتاً في النزاع عند ما يصل إلى ملياري يورو".

ولم يتسن الوصول إلى "الاتحاد" للطيران للحصول على تعليق. ولدى الاتحاد للطيران حتى نهاية كانون الثاني (يناير) للرد على الدعوى وفقاً للمحكمة.

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ويملك الناقل الإماراتي حصة نسبتها 29 بالمئة في "إير برلين"، وتقدم لها تمويلاً منذ أصبحت مساهماً بالشركة في مطلع 2012. وفي نيسان (أبريل) 2017، أرسلت "الاتحاد" خطاب دعم إلى "إير برلين"، قائلة إنها ستقدم المزيد من التمويل على مدى الثمانية عشر شهراً المقبلة.

لكن بعد ذلك بأشهر قليلة، قالت الشركة المملوكة لإمارة أبوظبي إنها لن تقدم تمويلاً، مضيفة أن نشاط الشركة الألمانية تدهور بوتيرة غير مسبوقة.

ويقول القائم على إدارة "إير برلين" إن هذا تسبب في هلاك الشركة التي جرى تقسيم أصولها وبيعها منذ ذلك الحين.