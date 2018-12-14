لجنة حماية الصحفيين: 251 صحفياً معتقلاً حول العالم ربعهم في تركيا

تصدّرت تركيا قائمة دول العالم من حيث عدد الصحفيين المعتقلين في سجونها، فيما احتل المركزين الثاني والثالث في القائمة كلٌ من الصين ومصر.

وتعتقل تركيا أكثر من 68 صحفياً، من بين 251 صحفياً معتقلين حول العالم، فيما ارتفع عدد الصحفيين السجناء في الصين إلى 47 وذلك في سياق تصعيد عملياتها القمعية بحق الأقلية العرقية الإيغورية في منطقة شينجيانغ، وحلّت مصر في المرتبة الثالثة بواقع 25 صحفياً معتقلاً في سجونها، وفق ما جاء في المصدر المذكور.

وأوضح تقرير سنوي نشرته لجنة حماية الصحفيين يوم أمس الخميس أن سجون تركيا والصين ومصر تضمّ أكثر من نصف الصحفيين المعتقلين حول العالم.

ويرى المراقبون أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان استحوذ على سلطات جديدة إثر انقلاب فاشل في يوليو/تموز 2016 وشدد قبضته على وسائل الإعلام والمحاكم.

وقد ذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية نقلاً عن تقرير لجنة حماية الصحفيين أن الحملة التركية على المعارضين سبقت الانقلاب ولكنها تكثفت على إثره، فقد تم إغلاق أكثر من 100 منصة إعلامية تركية من خلال مراسيم.

وذكرت "بلومبيرغ" أن سجل تركيا (في عهد) أردوغان لم يمنع من مهاجمة المملكة السعودية لقتلها الصحفي في الواشنطن بوست جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في اسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر، وفضلاً عن مقتل خاشقجي، كثفت السعودية من اضطهادها للصحافيين، مع احتجاز 16 منهم على الأقل، حسب لجنة حماية الصحفيين.

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وقالت لجنة حماية الصحفيين إن العدد الإجمالي للصحفيين السجناء حول العالم يقل بنسبة 8 بالمائة عن الزيادة القياسية المسجلة في العام الماضي والتي بلغت 272 صحافيًّا، وهذا لا يتضمن العدد الكلي الصحفيين المفقودين أو الذين تحتجزهم أطراف غير تابعة للدولة، وقالت اللجنة إن هناك عشرات الصحافيين المفقودين أو المخطوفين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.