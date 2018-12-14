فيسبوك تكتشف عيبا ربما أثر في ملايين المستخدمين

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قالت شركة فيسبوك اليوم الجمعة إنها اكتشفت عيبا ربما أثر في نحو 6.8 مليون شخصا، استخدموا كلمات المرور الخاصة بالموقع في التعامل مع تطبيقات خارجية مرتبطة بالصور.

وذكرت الشركة في منشور أن الحادث ربما أثر في ما يصل إلى 1500 تطبيق صممها 876 مطورا، مضيفة أنها تمكنت من إصلاح المشكلة. وأضافت فيسبوك أن بعض التطبيقات ربما دخلت على مجموعة أكبر من الصور عن المعتاد لمدة 12 يوما، في الفترة بين 13 و25 سبتمبر أيلول.