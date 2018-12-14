قالت شركة فيسبوك اليوم الجمعة إنها اكتشفت عيبا ربما أثر في نحو 6.8 مليون شخصا، استخدموا كلمات المرور الخاصة بالموقع في التعامل مع تطبيقات خارجية مرتبطة بالصور.
فيسبوك تكتشف عيبا ربما أثر في ملايين المستخدمين
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فيسبوك تكتشف عيبا ربما أثر في ملايين المستخدمين
وذكرت الشركة في منشور أن الحادث ربما أثر في ما يصل إلى 1500 تطبيق صممها 876 مطورا، مضيفة أنها تمكنت من إصلاح المشكلة. وأضافت فيسبوك أن بعض التطبيقات ربما دخلت على مجموعة أكبر من الصور عن المعتاد لمدة 12 يوما، في الفترة بين 13 و25 سبتمبر أيلول.
ويعد هذا العيب الأخير من بين سلسلة من المشاكل التي كشفها عملاق التكنولوجيا هذه السنة، منها فضيحة بيانات مؤسسة كامبريدج أنالتيكا في نيسان/إبريل الماضي، وثغرة بيانات حوالي 30 مليون حساب في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وكانت أسهم فيسبوك انخفضت بنسبة 1.3% بقيمة 143.07 خلال مداولات صباح الجمعة.
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