وفاة شخص رابع أصيب في هجوم ستراسبورغ بفرنسا

قال مكتب الادعاء في باريس يوم الجمعة إن شخصا رابعا توفي متأثرا بجروحه في أعقاب واقعة إطلاق النار في سوق لمستلزمات عيد الميلاد في ستراسبورغ.

وقال مسؤول في مكتب الادعاء "كان يقاوم من أجل البقاء".

وقتل المسلح شريف شيخات يوم الخميس بعد أن أطلق النار على الشرطة لتنتهي عملية ملاحقة استمرت يومين وشملت أكثر من 700 من أفراد الأمن.

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