كوسوفو تعلن عن بناء جيش .....واشنطن تؤيد وأوروبا تنتقد وصربيا تحذر

وافق برلمان جمهورية كوسوفا على تشكيل جيش قوامه 5000 جندي، وذلك بعد مرور أسبوع على إشارة رئيس وزراء صربيا إلى أن تلك الخطوة يمكن أن تدفع بلاده إلى تدخل عسكري.

وأشادت الولايات المتحدة بالخطوة، التي جاءت يوم الجمعة 14 كانون أول (ديسمبر) بعد 20 عاماً من انتفاضة ألبان كوسوفا على الحكم الصربي وبعد 10 سنوات من الاستقلال، ووصفتها بأنها "تاريخية" لكن حلف شمال الأطلسي انتقدها قائلاً إنها لا تساعد جهود تخفيف التوتر بين كوسوفا وصربيا.

ردود فعل متباينة

دستور جمهورية كوسوفا التي تبلغ مساحتها 10.577 كم/مربع، بتشكيل جيش وطني لكن لم يكن هناك أي إجراء في هذا الاتجاه لسنوات بينما كانت البلاد تسعى دون جدوى للحصول على موافقة الأقلية الصربية فيها.

وقد وافق 105 نواب في البرلمان المكون من 120 مقعداً، على تشريع إقامة الجيش الذي يقضي بتحويل قوة الأمن خفيفة التسليح التي تشكلت أساساً لمواجهة الأزمات والدفاع المدني وإزالة مخلفات حرب التسعينيات، إلى جيش. فيما قاطع التصويت 11 نائباً يمثلون الأقلية الصربية في كوسوفا.

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تاريخ حافل

كوسوفا (أو كوسوفو حسب التسمية الصربية، وقوصوة حسب التسمية التركية) دولة تقع جنوب شرق أوروبا (منطقة البلقان) تحدها مقدونيا من الجنوب الشرقي وصربيا من الشمال الشرقي والجبل الأسود من الشمال الغربي وألبانيا من الجنوب. وعاصمتها بريشتينا.

ويشكل الألبان نحو 90% من سكانها البالغ أقل من مليوني نسمة، نحو 95% منهم مسلمون.

وكان أن تعاقب على السيطرة عليها العثمانيون (1389- 1912)، ثم صربيا والجبل الأسود، ثم اليوغسلاف (1918) ثم الإيطاليون (الحرب العالمية الثانية)، ثم حكومة يوغسلافيا مجدداً (1946)، ثم الصرب (1989).

وفي 17 شباط (فبراير) 2008 أعلن برلمان كوسوفا بالإجماع استقلالها مع إعلان برشتينا عاصمة لها واعترفت 108 دول بهذا الاستقلال فضلاً عن مؤسسات وهيئات دولية عدة..