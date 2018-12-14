ماكرون في ستراسبورغ لتفقد موقع هجوم سوق عيد الميلاد

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم الجمعة إلى مدينة ستراسبورغ ووضع زهوراً بموقع هجوم سوق عيد الميلاد الإرهابي الذي راح ضحيته أربعة أشخاص.

ونشرت السلطات الفرنسية أكثر من 700 فرد أمن لمطارة شيخات حتى تم الوصول إليه يوم الخميس بمنطقة نويدورف التي وُلد وترعرع بها في ستراسبورغ حيث أطلق النيران على أفراد الشرطة عند استجوابه فأردوه قتيلاً في الحال.

وهنأ ماكرون أفراد الشرطة على جهودهم في تأمين المدينة عقب الهجوم وخاصة بعد التمكن من تحديد موقع وتصفية منفذه شريف شيخات.

وقال ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية، دون تقديم دليل مؤكد، إن شيخات واحد من جنوده.

وأعيد فتح السوق اليوم الجمعة تحت تأمينات أمنية شديدة، حيث تم نشر أكثر من 1800 فرد أمن لحماية أسواق أعياد الميلاد عبر المدينة.

إقرأ أيضاً:

السلطات الفرنسية تحتجز أسرة المشتبه به في هجوم ستراسبورغ

مشاهد من ستراسبورغ ليلة الاعتداء الدامي.. حزن وخوف وشوارع فارغة

شاهد: خطاب ماكرون لا يثني طلاب فرنسا عن التظاهر