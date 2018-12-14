صلاح يتوج بجائزة بي بي سي لأفضل لاعب افريقي للعام الثاني على التوالي

فاز لاعب نادي ليفربول الإنكليزي ومنتخب مصر لكرة القدم محمد صلاح بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لأفضل لاعب في القارة الإقريقية للعام الثاني على التوالي.

بذلك يصبح صلاح (26 عاماً) أول لاعب مصري وعربي يفوز بالجائزة لسنتين متتاليتين، وهو ثالث مصري يفوز بالجائزة بعد محمد بركات عام 2005 ومحمد أبو تريكة 2008.

وتنافس صلاح للفوز بجائزة هذا العام مع المدافع المغربي مهدي بن عطية والسنغاليين ساديو مانى وكاليدو كوليبالي والغاني توماس بارتي.

وقال هداف ليفربول عقب تسلمه الجائزة "فوزي بالجائزة مرتين على التوالي شعور رائع. كانت هناك لحظات رائعة في 2018. أتطلع للفوز بلقب العام المقبل مع النادي وأتمنى مواصلة تطوير أدائي".

وسجل صلاح 32 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي ليحصل على جائزة الحذاء الذهبي كهداف للمسابقة في مايو ايار الماضي وجائزة أفضل لاعب في المسابقة أيضا.

كما قاد اللاعب المصري ليفربول للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعدما سجل عشرة أهداف خلال مشوار البطولة لكنه أصيب في الشوط الأول قبل أن يخسر فريقه اللقب أمام ريال مدريد بالهزيمة 3-1.

ويحتل صلاح حاليا صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعشرة أهداف بالتساوي مع الجابوني بيير أيمريك أوباميانج مهاجم ارسنال.

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