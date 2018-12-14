هدية العيد قبل العيد.. بابانويل يفاجئ الأطفال المرضى ويغني لهم من أعلى جسر في سيدني

فاجأ بابانويل الأطفال المرضى من مؤسسة ستارلايت للطفولة عندما قام بزيارة إلى قمة جسر ميناء سيدني المشهور عالمياً.

لم يثبط هذا اليوم المليء بالغيوم (الجمعة 14 كانون أول ديسمبر) حماسة "سانتا كلوس" في عيد الميلاد، حيث غنى برفقة 15 طفلاً من جوقة سيدني لأطفال مؤسسة ستارلايت وعائلاتهم. ومن على قمة الجسر الذي يبلغ ارتفاعه 134 متراً.