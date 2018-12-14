ترامب وإردوغان يناقشان الوضع بشمال سوريا في اتصال هاتفي

قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان عبر عن قلقه بشأن وجود وتحركات فصيل مسلح كردي في شمال سوريا وذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضافت أن الزعيمين اتفقا على ضرورة تعزيز التعاون بشأن سوريا لكنها لم تذكر تفاصيل.

وكان أردوغان قال يوم الأربعاء إن تركيا ستشن عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة مما دفع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) للتحذير من أن أي عمل عسكري كهذا سيكون غير مقبول.

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