أرودغان يهدد مجدداً بدخول منبج السورية ما لم تخرج أمريكا المسلحين الأكراد

عادت أنقرة لتؤكد مجدداً عزمها التدخل العسكري في الشمال السوري، وتحديداً في المنطقة الخاضعة لسيطرة وحدات عسكرية كردية تدعمها واشنطن. وتشكل قوام ما يسمى بـ "قوات سوريا الديموقراطية".

وقال أردوغان في كلمة باسطنبول يوم الجمعة إن تركيا عازمة على إحلال السلام في المنطقة الواقعة شرقي نهر الفرات في سوريا.

وجاءت تصريحاته، بعد أن أعلنت تركيا قبل أيام أنها ستشن عملية جديدة تستهدف المقاتلين الأكراد.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن قوات بلاده ستدخل مدينة منبج السورية (شمال شرقي حلب) إذا لم تُخرج الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة.

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وتقع المدينة على بعد 30 كم غرب نهر الفرات و 80 كم شمال شرق مدينة حلب، ويعود تاريخها إلى الألف الثاني قبل الميلاد زمن الحثيين مروراً بالحكم الآشوري والعصر الآرامي.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الأربعاء إن أي عمل عسكري من جانب واحد في شمال سوريا هو محل قلق بالغ و"غير مقبول".

وسبق أن نقلت صحيفة حريت التركية عن الرئيس أردوغان اتهامه الولايات المتحدة بأنها لم تلتزم بالجدول الزمني المتفق عليه لانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من مدينة منبج.