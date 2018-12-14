البرد يقتل رضيعين سوريين في مخيم الركبان واليونيسيف تحذر من مصير يتهدد 45 ألفاً آخرين!

توفي رضيعان سوريان مرضاً في مخيم الركبان للاجئين على الحدود السورية الأردنية مع اشتداد برودة الطقس وفقدان المستلزمات العلاجية اللازمة.

وجاء في بيان صادر عن اليونيسيف وتلقى محرر يورونيوز نسخة منه: "أسبوع حزين آخر يمر على الأطفال والعائلات في الركبان حيث توفي طفلان دون سن الستة أشهر بسبب المرض في منطقة الركبان الواقعة بالقرب من الحدود الشمالية الشرقية للأردن مع سوريا.

مخيم الأزرق للاجئين السوريين

وكانت مصادر من الأمم المتحدة قد حذرت الشهر اافائت من حصار تفرضه قوات النظام السوري للمخيم إلى جانب منع الأردن دخول المساعدات، وهو ماتسبب بنفاد مخزونات الطعام وتسجيل حالات وفاة. بين السكان ومعظمهم من النساء والأطفال.

خِيرْت كابيلاري، المدير الإقليمي لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دعا "جميع الأطراف المعنية إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، إلى جميع الأطفال المحتاجين في منطقة الركبان وغيرها من المناطق في سوريا، وتسهيل العودة الآمنة والطوعية للنازحين."