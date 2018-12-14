مهاجر برفقة ابنته تسلق السياج بين المكسيك والولايات المتحدة فكيف كان الرد؟

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محاولة يائسة لاجتياز الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة. فقد أرادت عائلة من المهاجرين برفقة طفلة في عامها الثاني تسلق السياج الموجود على أراضي بلدة تيخوانا المكسيكية لكن جهودها باءت بالفشل إذ سرعان ما ألقى عناصر حرس الحدود الأمريكيين القبض على أفراد العائلة بمجرد تسلقهم للسياج الحدودي. وقد أظهر فيديو لوكالة رويترز صورا توثّق تعامل حارس الحدود مع المهاجر إذ ألقاه أرضا فيما كان الحرّاس الآخرون يحتجزون باقي العائلة. وقد تحدثت الوكالة مع الأخيرة قبل تسلّقها السياج وقالت إن قرار العبور كانت مسألة حياة أو موت بالنسبة لهم.

وقال أحدهم "إن حياة العائلة كلها كانت في خطرفي هوندوراس بسبب مشاكل مع الأقارب، لذلك قررنا الفرار والمخاطرة بالعبور إلى الجهة المقابلة. إننا نفعل هذا لأجل ابنتنا التي لم تتجاوز السنتين ولا نريد لها أن تعيش بقية حياتها يتيمة الأب أو الأم".