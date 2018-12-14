توبيخ نادر لترامب من مجلس الشيوخ الأمريكي والسبب.. السعودية

في سابقة نادرة تعتبر بمثابة توبيخ مزدوج للرئيس دونالد ترامب، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس لصالح إنهاء الدعم العسكري الأمريكي للحرب في اليمن وألقى باللوم في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويعتبر التصويت رمزيا جدا لأن مشروع القانون لا يمكن أن يصبح قانونا إلا بعد أن يقره مجلس النواب الذي حالت قياداته الجمهورية دون إقرار أي تشريع يهدف إلى توبيخ السعودية.

وفي خطوة تاريخية صوت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 56 صوتا مقابل 41 لإنهاء الدعم العسكري للحملة التي تقودها السعودية في اليمن.