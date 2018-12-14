توبيخ نادر لترامب من مجلس الشيوخ الأمريكي والسبب.. السعودية

في سابقة نادرة تعتبر بمثابة توبيخ مزدوج للرئيس دونالد ترامب، صوت مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس لصالح إنهاء الدعم العسكري الأمريكي للحرب في اليمن وألقى باللوم في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ويعتبر التصويت رمزيا جدا لأن مشروع القانون لا يمكن أن يصبح قانونا إلا بعد أن يقره مجلس النواب الذي حالت قياداته الجمهورية دون إقرار أي تشريع يهدف إلى توبيخ السعودية.
وفي خطوة تاريخية صوت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 56 صوتا مقابل 41 لإنهاء الدعم العسكري للحملة التي تقودها السعودية في اليمن.
وهذه هي المرة الأولى التي يؤيد فيها أي من مجلسي الكونغرس خطوة لسحب القوات الأمريكية من مشاركة عسكرية في الخارج بموجب قانون صلاحيات الحرب.
وتم سن القانون عام 1973 خلال حرب فيتنام ويحد من قدرة الرئيس على الالتزام بالمساهمة بقوات أمريكية في أعمال قتالية محتملة دون موافقة الكونغرس.
وانضم سبعة أعضاء من الحزب الجمهوري الذي ينتمي له ترامب إلى الديمقراطيين لدعم الخطوة.
وبعد التصويت على مشروع القانون الخاص باليمن مباشرة تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع مشروع قانون يلقي على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باللوم في قتل خاشقجي ويشدد على ضرورة محاسبة المملكة لأي شخص مسؤول عن مقتل الصحفي الذي وقع بالقنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول الماضي.
وكان ترامب قال إنه يريد من واشنطن الوقوف إلى جانب الحكومة السعودية وولي العهد وتعهد باستخدام الفيتو ضد مشروع قانون صلاحيات الحرب.
لكن مؤيدين لمشروع القانون وللتحرك ضد السعوديين، وبينهم بعض المنتمين للحزب الجمهوري، وعدوا بالمضي قدما في مشروعهم.