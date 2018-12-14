فيرجن غالاغتيك ترسل بنجاح أول رحلة تجارية إلى الفضاء

يبدو أن حلم الرحلات التجارية إلى الفضاء أصبح على بعد خطوات قريبة وذلك بعدما نجحت شركة فيرجن غالاغتيك في إرسال "سفينة الفضاء 2" بنجاح إلى الفضاء الخارجي اليوم الخميس.

وانطلقت المركبة من قاعدة موجافي بولاية كاليفورنيا الأمريكية على متن مركبة حاملة لها حتى وصلت لارتفاع 43 ألف قدم فوق سطح الأرض قبل ان تنفصل عن "السفينة الأم" لتستكمل رحلتها بنجاح وتلامس أطراف الفضاء على ارتفاع 273 ألف قدم.

ويعتبر الاختبار الناجح إنجازاً غير مسبوقاً لشركة فيرجن التي تعمل على أبحاث إرسال رحلات تجارية إلى الفضاء منذ 14 عاماً.

الرحلة هي الأولى لمركبة تجارية تصل الفضاء منذ انتهاء المهمة الفضائية الدولية عام 2011.

وعلى عكس إطلاق الصواريخ الفضائية، تعمل تكنولوجية شركة فيرجن على حمل السفينة على متن طائرة خاصة تسمى "السفينة الأم".

المرحلة الثانية تقوم على انفصال السفينة الأم عن السفن الأصغر المفترض حملها للركاب لتستكمل الأخيرة رحلتها إلى الفضاء معتمدة على قوة محركها بشكل منفصل.

وتأسست فيرجن غالاغتيك عام 2004 على أمل أن تصبح أول شركة تسيّر رحلات تجارية للفضاء، وقال برانسون إن العام 2007 قد يشهد أول رحلة من هذا النوع إلا أن الموعد النهائي تم تأجيله أكثر من مرة حتى وقتنا هذا.

ودفع أكثر من 600 شخص بالفعل تكاليف تذاكر السفر إلى الفضاء عبر الشركة بانتظار نجاح الاختبارات بتكلفة 250 ألف دولار للتذكرة الواحدة.

وقال برانسون مؤخراً إن إطلاق اول رحلة للفضاء قد يستغرق شهوراً وليس أعواماً.

وتنافس فيرجن عدة شركات أخرى في سباق إطلاق الرحلات التجارية إلى الفضاء مثل شركة "بلو أوريجين" التي أسستها أمازون وشركة سبيس إكس التي يديرها الرائد الأعمال الشهير إيلون ماسك.

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